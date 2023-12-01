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Дома в Grendaves seniunija, Литва

2 объекта найдено
Дом с Furnace heating в Antakalnis, Литва
Дом с Furnace heating
Antakalnis, Литва
Площадь 188 м²
Количество этажей 2
ТЕЛО ДЛЯ ПОЧВЫ КОММПЛЕКС "ECO RESORT TRAKES" ANT WHITE ECJER CRANTS Это единственный рекреа…
€210,000
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Capital
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Дом в Grendave, Литва
Дом
Grendave, Литва
Площадь 77 м²
Количество этажей 2
Полностью оборудованный и функциональный 77,33 кв.м на продажу. дом с 30-ти аровым участком …
€139,000
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English

Параметры недвижимости в Grendaves seniunija, Литва

с бассейном
недорогая
элитная
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