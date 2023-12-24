Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Литва
  3. Жилая
  4. Ginkunu seniunija

Жильё в Ginkunu seniunija, Литва

1 объект найдено
Дом с асфальтированной дорогой, с газовым отоплением, с Stillroom в Гинкунай, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с газовым отоплением, с Stillroom
Гинкунай, Литва
Площадь 87 м²
Количество этажей 1
€70,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English, Lietuvių

Параметры недвижимости в Ginkunu seniunija, Литва

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти