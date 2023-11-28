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Земельные участки в Giedraiciu seniunija, Литва

3 объекта найдено
Земельные участки в Karklyne, Литва
Земельные участки
Karklyne, Литва
Shlevastų ka., Alionian sen., Shirvint r. sav. продал сельскохозяйственный участок 305 утра.…
€13,000
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Capital
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Земельные участки с асфальтированной дорогой, с Geodesic measurements в Miskiniai, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с Geodesic measurements
Miskiniai, Литва
€3,500
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Агентство
Capital
Языки общения: English
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством, с Geodesic measurements в Karklyne, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством, с Geodesic measurements
Karklyne, Литва
МОЛ Р. SAV., FUNDS K. СОДИИ 110-го СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПОСЛЕДНЕГО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, АНТ…
€65,000
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Агентство
Capital
Языки общения: English
Realting.com
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