Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Литва
  3. Жилая
  4. Giedraiciu seniunija

Жильё в Giedraiciu seniunija, Литва

3 объекта найдено
Квартира 4 комнаты с балконом, с интернетом, с Construction Brick в Karuzalaukis, Литва
Квартира 4 комнаты с балконом, с интернетом, с Construction Brick
Karuzalaukis, Литва
Комнаты 4
Площадь 80 м²
Этаж 1/5
ИНДИЦИРОВАННОЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ И ПОЛНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 4 КОМНАТЫ КУПИТЬ НА Реновированном сайте…
€129,900
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Дом с гаражом в Giedraiciai, Литва
Дом с гаражом
Giedraiciai, Литва
Площадь 153 м²
Количество этажей 2
ЖИВОЙ ДОМ ( ТЕЛО ) С ОТДЕЛЬНЫМ ЦЕЛЕВОМ ДОМОМ В ПОЛНОСТЬЮ ЕСТЕСТВЕННОМ РАСТЕНИИ ГАЛУОНА, МОЛИ…
€319,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Квартира 2 комнаты с центральным отоплением, с Construction Brick, с With furniture в Giedraiciai, Литва
Квартира 2 комнаты с центральным отоплением, с Construction Brick, с With furniture
Giedraiciai, Литва
Комнаты 2
Площадь 37 м²
Этаж 1/2
2 камби. BUTAS GIEDRAIN Mstl., Молитский район. ПРЕИМУЩЕСТВО: - Квартира не угловатая, тепла…
€35,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English

Параметры недвижимости в Giedraiciu seniunija, Литва

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти