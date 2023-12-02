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Дома в Giedraiciai, Литва

1 объект найдено
Дом с гаражом в Giedraiciai, Литва
Дом с гаражом
Giedraiciai, Литва
Площадь 153 м²
Количество этажей 2
ЖИВОЙ ДОМ ( ТЕЛО ) С ОТДЕЛЬНЫМ ЦЕЛЕВОМ ДОМОМ В ПОЛНОСТЬЮ ЕСТЕСТВЕННОМ РАСТЕНИИ ГАЛУОНА, МОЛИ…
€319,000
в месяц
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Capital
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