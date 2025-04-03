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Жильё в Gerviskiu seniunija, Литва

1 объект найдено
Дом в Karalina, Литва
Дом
Karalina, Литва
Площадь 44 м²
Количество этажей 1
ПРОДАЕТСЯ ЧАСТЬ ДОМА ПЛОЩАДЬЮ 47,00 КВ. М С ЧАСТЬЮ ПРИХОДОВОГО ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ПЛОЩАДЬЮ 1…
$5,539
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Параметры недвижимости в Gerviskiu seniunija, Литва

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