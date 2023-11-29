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Земельные участки в Gelvonu seniunija, Литва

2 объекта найдено
Земельные участки с асфальтированной дорогой в Mikalajunai, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой
Mikalajunai, Литва
В этнографической деревне Николаи продаётся участок домашней усадьбы -----------------------…
€15,000
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Capital
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Земельные участки в Zuvinciai, Литва
Земельные участки
Zuvinciai, Литва
Продается земельный участок в Рыбной деревне в районе Ширвинтай. .ЗАКРЫТИЕ ОПИСАНИЕ : - Пло…
€19,000
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Realting.com
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