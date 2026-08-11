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Дома в Gelvonu seniunija, Литва

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1 объект найдено
Дом в Mikalajunai, Литва
Дом
Mikalajunai, Литва
Площадь 125 м²
Количество этажей 1
Širvintų r. sav., Gelvonai, Mikalajūnų str. 19 часть дома продана (124,93 кв. м). Цена 12 00…
$13,989
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Параметры недвижимости в Gelvonu seniunija, Литва

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