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Жильё в Gelgaudiskio seniunija, Литва

1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Гелгаудишкис, Литва
Квартира 2 комнаты
Гелгаудишкис, Литва
Число комнат 2
Площадь 48 м²
Этаж 2/2
На продажу просторную 48,37 кв. Двухместная квартира в Гелгаудишкис Тайкос Стр.70 Район Шаки…
$23,907
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Параметры недвижимости в Gelgaudiskio seniunija, Литва

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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов