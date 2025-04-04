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Коммерческая недвижимость в Gatauciu seniunija, Литва

2 объекта найдено
Коммерческое помещение 131 м² в Gatauciai, Литва
Коммерческое помещение 131 м²
Gatauciai, Литва
Площадь 131 м²
Этаж 1
СТРАНА A12 ROAD NORTH-RYGA, Joniškio r., Gataučiai k., станция обслуживания с проданными зда…
$345,393
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Коммерческое помещение 6 154 м² в Gatauciai, Литва
Коммерческое помещение 6 154 м²
Gatauciai, Литва
Площадь 6 154 м²
Этаж 1
Отмечая коррекцию, сопровождающую рост стоимости в месяцах. Принципы: ✅ Просторный комплекс…
$410,155
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