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Дома с гаражом в Garliavos seniunija, Литва

Гарлява
4
1 объект найдено
Дом в Гарлява, Литва
Дом
Гарлява, Литва
Площадь 180 м²
Количество этажей 3
Продается ELVE, 180 кв.М, с 4,25 ARM LOW, WINE PROSPEKTE, GARLIVE! ГАРЛИАВА, СЕВЕРНОЕ ПОЛОЖЕ…
$209,376
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Параметры недвижимости в Garliavos seniunija, Литва

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