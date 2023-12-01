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Дома в Garliavos seniunija, Литва

1 объект найдено
Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой в Гарлява, Литва
Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой
Гарлява, Литва
Площадь 174 м²
Количество этажей 2
€230,000
в месяц
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Агентство
Capital
Языки общения: English

Параметры недвижимости в Garliavos seniunija, Литва

с бассейном
недорогая
элитная
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