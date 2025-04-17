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Квартиры в Garliavos seniunija, Литва

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1 объект найдено
Квартира 4 комнаты в Гарлява, Литва
Квартира 4 комнаты
Гарлява, Литва
Число комнат 4
Площадь 140 м²
Этаж 1/2
SALE - отдельно как квартира - часть дома, две части в доме К. Донелайчио г., Гарлява, Кауна…
$211,494
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Параметры недвижимости в Garliavos seniunija, Литва

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