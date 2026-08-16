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Жилье в Garliavos seniunija, Литва

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Гарлява
5
5 объектов найдено
Дом в Гарлява, Литва
Дом
Гарлява, Литва
Площадь 155 м²
Количество этажей 2
Деревянный дом продается в тихом и уютном месте в Гарляве. Дом имеет право жить прямо сейчас…
$184,932
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Дом в Гарлява, Литва
Дом
Гарлява, Литва
Площадь 259 м²
Количество этажей 2
Гарлява имеет очень хороший планировочный дом с атакой 14 арес. Дом подходит для двух семей …
$300,260
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Дом в Гарлява, Литва
Дом
Гарлява, Литва
Площадь 71 м²
Количество этажей 1
SLAUGHTER WITH HOUSEHOLD GASTRO - PUKI PLACE FOR NEW START (альбом) кирпичный дом площадью …
$81,469
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Дом в Гарлява, Литва
Дом
Гарлява, Литва
Площадь 97 м²
Количество этажей 1
Отправка живых домов с жидкостью в 16.31-го века. В Вьетшни и Витауто Г. 26 в самом центре г…
$21,038
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Дом в Гарлява, Литва
Дом
Гарлява, Литва
Площадь 104 м²
Количество этажей 2
Продано А+КЛАСС, НЕ ЖИВИ 4 КОДЫ КАМЕРЫ В РОМАНАХ, ЛИПАС G. Недавно оборудованный двухэтажны…
$344,181
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Типы недвижимости в Garliavos seniunija

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