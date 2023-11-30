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Земельные участки в Garliavos apylinkiu seniunija, Литва

13 объектов найдено
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством, с Geodesic measurements в Rinkunai, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством, с Geodesic measurements
Rinkunai, Литва
€37,500
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Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством в Jurginiskiai, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Jurginiskiai, Литва
€135,000
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Земельные участки с асфальтированной дорогой, с Geodesic measurements в Karkazai, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с Geodesic measurements
Karkazai, Литва
ОТБОР ДИДЕЛИ ДОМАШНИЕ ХОЗЯЙСТВА В ГАРЛИИ ТЕРРИТОРИЯ И ИНФРАСТРУКТУРА ИСКЛЮЧЕНЫ ------------…
€30,000
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Земельные участки с подведенным электричеством, с Geodesic measurements в Karkazai, Литва
Земельные участки с подведенным электричеством, с Geodesic measurements
Karkazai, Литва
ИСКЛЮЧЕН ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ РАЗДЕЛ 27 ARS СО СТАТНЫМ РАЗРЕШЕНИЕМ НА СОВМЕСТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КЛАСС…
€45,000
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Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством, с Geodesic measurements в Stanaiciai, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством, с Geodesic measurements
Stanaiciai, Литва
€22,990
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Земельные участки в Rinkunai, Литва
Земельные участки
Rinkunai, Литва
Продается участок в Каунасе R., Newodis, который граничит с престижным Клебнишским районом. …
€60,000
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Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством в Rinkunai, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Rinkunai, Литва
Участок для продажи Общая информация: • Местоположение – Valley Street 40, вторая деревня …
€42,999
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Земельные участки в Karkazai, Литва
Земельные участки
Karkazai, Литва
ГЛАВНАЯ УПРАВЛЕНИЕ РЕЗЮМЕ ЖЕЛАЕТ В ВАРЛУВО! ПОСТАВКА К ВЫКЛЮЧЕНИЮ ВЫСОКОГО ПРОЕКТА! ПРЕИМУЩ…
€45,000
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Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством в Karkazai, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Karkazai, Литва
ПОТОК ПОТОЛКИ С УДАЛЕННОЙ КОНФИДЕНЦИЕЙ В НОВОМ ВРЕМЕНИ! Холодное, тихое место. Нет городског…
€17,000
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Земельные участки в Juraitiske, Литва
Земельные участки
Juraitiske, Литва
СКЛИП С ИЗОБРАЖЕНИЕМ В ПРОЦЕДУРУ ПРОЕКТА! НЕ В КОДЕКС! Последний участок в жилом районе. Ка…
€22,000
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Земельные участки в Rinkunai, Литва
Земельные участки
Rinkunai, Литва
5,5673 га участок Гарлава сен на продажу. Каунасский район. Acry k. участок коммерческой зе…
€700,000
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Земельные участки в Seniava, Литва
Земельные участки
Seniava, Литва
€59,999
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Земельные участки в Rinkunai, Литва
Земельные участки
Rinkunai, Литва
!!! ХОРОШАЯ ПРОГА ПОДПИСАТЬ 10 АРС РАЗДЕЛ В ГАРЛИИ !!! -------------------------------------…
€25,900
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