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Дома с гаражом в Garliavos apylinkiu seniunija, Литва

1 объект найдено
Дом в Karkazai, Литва
Дом
Karkazai, Литва
Площадь 201 м²
Количество этажей 2
Возобновить этот дом можно от APVA (www.apvis.apva.lt) до 14 500 евро. Мы помогаем управлять…
$191,839
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Параметры недвижимости в Garliavos apylinkiu seniunija, Литва

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