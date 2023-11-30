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Дома в Garliavos apylinkiu seniunija, Литва

16 объектов найдено
Дом с Furnace heating в Rinkunai, Литва
Дом с Furnace heating
Rinkunai, Литва
Площадь 97 м²
Количество этажей 1
ЖИЛОЙ ДОМ СО СКЛИПОМ 16.31 утра. МАЛЕНЬКИЙ РАДЖ. В КАЖДОМ ВИТАУТО Г. 26 в самом центре город…
€21,000
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Дом с Furnace heating в Stanaiciai, Литва
Дом с Furnace heating
Stanaiciai, Литва
Площадь 82 м²
Количество этажей 1
€49,000
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Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с With furniture в Rinkunai, Литва
Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с With furniture
Rinkunai, Литва
Площадь 180 м²
Количество этажей 3
КЛАСС, ОТКРЫТЫЙ ДЛЯ ЭРВУСА, 180 КВ.М, С 4,25 ЗОНА ЗЕМЛЯ СКЛИПУ, ПРОСПЕКТ VYTAUTO, ГАРЛИЯ! ГА…
€189,999
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Дом с балконом, с гаражом, с интернетом в Rinkunai, Литва
Дом с балконом, с гаражом, с интернетом
Rinkunai, Литва
Площадь 154 м²
Количество этажей 2
€199,900
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Дом с асфальтированной дорогой в Stanaiciai, Литва
Дом с асфальтированной дорогой
Stanaiciai, Литва
Площадь 80 м²
Количество этажей 1
ОТДЕЛЬНЫЕ ОСОБИ, ПОЛНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ В СТАНАХ, CANUN RAJONE. ВОЗМОЖНОСТЬ ПОДГОТОВИТЬ 2 ДОП…
€147,000
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Дом с асфальтированной дорогой в Rinkunai, Литва
Дом с асфальтированной дорогой
Rinkunai, Литва
Площадь 105 м²
Количество этажей 1
Индивидуальный A++ дом для продажи St. John's II k. Эльнио г. Ваш новый дом St. John's II. п…
€173,000
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Дом с балконом, с With furniture, с Domestic equipment в Rinkunai, Литва
Дом с балконом, с With furniture, с Domestic equipment
Rinkunai, Литва
Площадь 355 м²
Количество этажей 1
ПРОБАНГИ СОДИБА ЕСТЕСТВЕННАЯ В Оазине! LOSS TVENKINES ВОДНЫЕ ПРОМОЖНОСТИ! ERDVUS SKLYP, NET …
€399,999
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Дом с центральным отоплением в Karkazai, Литва
Дом с центральным отоплением
Karkazai, Литва
Площадь 65 м²
Количество этажей 1
ЧАСТЬ ДОМА, BALTARAGIO G., КОМНАТА, КАУН 3 комнаты на продажу 64,65 кв.м часть дома с прост…
€86,000
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Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой в Rinkunai, Литва
Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой
Rinkunai, Литва
Площадь 140 м²
Количество этажей 2
€217,000
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Дом с асфальтированной дорогой, с интернетом, с With furniture в Rinkunai, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с интернетом, с With furniture
Rinkunai, Литва
Площадь 222 м²
Количество этажей 2
Продается дом в Гарлаве Workers 'g., Место тихое, хороший район. ___________________________…
€159,000
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Дом с асфальтированной дорогой, с газовым отоплением в Rinkunai, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с газовым отоплением
Rinkunai, Литва
Площадь 261 м²
Количество этажей 2
Продается дом Йонуш II к. Тауро г. Ваш шумный дом подарит вам комфорт, так как инфраструктур…
€259,000
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Дом с центральным отоплением в Karkazai, Литва
Дом с центральным отоплением
Karkazai, Литва
Площадь 69 м²
Количество этажей 1
Дом с видом на курган Цзея! Всего в 5 км от п / с Акрополя! ГЛАВНАЯ ОПИСАНИЕ: . Площадь до…
€75,000
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Дом с Furnace heating в Grabava, Литва
Дом с Furnace heating
Grabava, Литва
Площадь 145 м²
Количество этажей 1
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€105,000
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Дом в Karkazai, Литва
Дом
Karkazai, Литва
Площадь 126 м²
Количество этажей 2
ВЫБОР ЭКСКЛЮЗИВ, МОДЕРНАУС ДИЗАЙН ДОМА В РИНГАУДАХ. _______________________________________…
€220,000
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Дом с газовым отоплением в Rinkunai, Литва
Дом с газовым отоплением
Rinkunai, Литва
Площадь 79 м²
Количество этажей 2
€115,000
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Дом с гаражом, с газовым отоплением в Karkazai, Литва
Дом с гаражом, с газовым отоплением
Karkazai, Литва
Площадь 676 м²
Количество этажей 2
В НАСТОЯЩЕМ ЛЕСНОМ ЗОНЕ, ФРЕДА, ДОМ ПРОДАЕТСЯ С 26 AR SCULES! ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПОЯСНИТЕЛЬНОЕ …
€750,000
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Параметры недвижимости в Garliavos apylinkiu seniunija, Литва

с бассейном
недорогая
элитная
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