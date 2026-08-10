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Жилье в Garliavos apylinkiu seniunija, Литва

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дома
6
6 объектов найдено
Дом в Ireniskiai, Литва
Дом
Ireniskiai, Литва
Площадь 94 м²
Количество этажей 1
Отправка 4 БЛОКАТНЫХ ИСТОЧНИКА ДЛЯ ДОМОВ ОДНОГО СЛУЖАТЕЛЯ, ОДНОГО ХАРВЕСТА ДОМОВ, МИЕСТОВОЙ …
$247,243
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Дом в Каунас, Литва
Дом
Каунас, Литва
Площадь 132 м²
Количество этажей 2
Продажа MODERNUS A + + Класс COLORATED 132 KV.M. NAMAS ALEKSOTE Один дом имеет 5-7 арен зем…
$288,667
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Дом в Jonuciai II, Литва
Дом
Jonuciai II, Литва
Площадь 124 м²
Количество этажей 1
КАЧЕСТВО ПРОДАЖИ Классы энергии в белом и бывшем техническом ценообразовании! = = = = = = = …
$410,238
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TekceTekce
Дом в Naugardiske, Литва
Дом
Naugardiske, Литва
Площадь 500 м²
Количество этажей 2
Отправлено в дом высококвалифицированных специалистов с кожей 19,24 декабря Общий: > Адрес: …
$288,667
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Дом в Seniava, Литва
Дом
Seniava, Литва
Площадь 103 м²
Количество этажей 2
Класс + + продается в уютном блоке LOWER INSTALLATED COTHAGE, 103 кв.м, с 3,2 барным участко…
$324,695
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Дом в Teleiciai, Литва
Дом
Teleiciai, Литва
Площадь 235 м²
Количество этажей 2
Продажа Prabagus Namas, PUKIA LOCACIA! Ваш дом-дом-дом-приют!!! ДВИ ТЕРАСЫ, ЖИВИТЕ НАМ-КИЕМЕ…
$576,648
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Параметры недвижимости в Garliavos apylinkiu seniunija, Литва

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