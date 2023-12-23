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Коммерческая недвижимость в Gargzdu seniunija, Литва

1 объект найдено
Коммерческая с сигнализацией в Гаргждай, Литва
Коммерческая с сигнализацией
Гаргждай, Литва
Площадь 389 м²
Этаж 1
ПРОДАЕТСЯ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ С АДМИНИСТРАТИВНЫМИ И СКЛАДОВЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ В ГОРОДЕ ГАРЖДЯ. =======…
€370,000
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Capital
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