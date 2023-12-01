Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Литва
  3. Жилая
  4. Gardamo seniunija

Жильё в Gardamo seniunija, Литва

1 объект найдено
Дом с асфальтированной дорогой, с With furniture в Ramuciai, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с With furniture
Ramuciai, Литва
Площадь 146 м²
Количество этажей 1
ПРОДАЮЩИЙ ДОМ С СЕКЦИЕЙ 37.81 ARS В ЭКСКЛЮЗИВНОМ МЕСТЕ, СТРАНА RAMUGHG Хотите оторваться от …
€175,000
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English

Параметры недвижимости в Gardamo seniunija, Литва

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти