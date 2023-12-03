Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Литва
  3. Земельные участки
  4. Gadunavo seniunija

Земельные участки в Gadunavo seniunija, Литва

1 объект найдено
Земельные участки в Gaudikaiciai, Литва
Земельные участки
Gaudikaiciai, Литва
ПОЗЖЕ РАЗДЕЛ ЗЕМЛИ НА ПУТИ САМОГО ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ Адрес: Tiles, Sedos g. 44A Площадь: 6,67…
€198,000
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Realting.com
Перейти