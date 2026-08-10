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Жилье в Erzvilko seniunija, Литва

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2 объекта найдено
Дом в Kartupiai, Литва
Дом
Kartupiai, Литва
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Libiškiai - деревня в муниципалитете района Юрбаркас, недалеко от дороги 198 Юрбаркас-Скаутс…
$162,302
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Дом в Erzvilkas, Литва
Дом
Erzvilkas, Литва
Площадь 141 м²
Количество этажей 2
Юрбарко Радж, ВЕДУЩИЙ МИСТЕЛЬНО, АЛЬТЕРНИЙ ДАН 1 СОБРАНИЕ С МАНАРДАНАМОМ! -----------------…
$20,514
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Realting.com
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Параметры недвижимости в Erzvilko seniunija, Литва

с гаражом
Недорогая
Элитная
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