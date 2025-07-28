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Квартиры в Эндреявском старостве, Литва

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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Pyktiske, Литва
Квартира 2 комнаты
Pyktiske, Литва
Число комнат 2
Площадь 56 м²
Этаж 2/3
2-х комнатная квартира на продажу в Эндриджаве, Клайпедский район - прекрасная возможность с…
$29,418
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Параметры недвижимости в Эндреявском старостве, Литва

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