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Жильё в Эндреявское староство, Литва

1 объект найдено
Дом в Endriejavas, Литва
Дом
Endriejavas, Литва
Площадь 101 м²
Литва, Клайпедский район, муниципалитет Эндриявас, улица Лиепу 26. Усадьба на продажу. Земля…
€26,000
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Агентство
Memelhaus
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Lietuvių

Параметры недвижимости в Эндреявское староство, Литва

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
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