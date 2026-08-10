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Жилье в Эндреявском старостве, Литва

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1 объект найдено
Дом в Pyktiske, Литва
Дом
Pyktiske, Литва
Площадь 101 м²
Литва, Клайпедский район, муниципалитет Эндриявас, улица Лиепу 26. Усадьба на продажу. Земля…
$27,719
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Параметры недвижимости в Эндреявском старостве, Литва

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