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Земельные участки в Elektrenu seniunija, Литва

12 объектов найдено
Земельные участки в Электренай, Литва
Земельные участки
Электренай, Литва
ИСКЛЮЧЕНО СОДИ ВСЕ СТРАНОВЫЕ ТРАКИ Продается усадьба на живописном участке площадью 3,32 га…
€230,000
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Capital
Языки общения: English
+37068586389 vaida.verseckiene@capitalrealty.com
Земельные участки с асфальтированной дорогой в Электренай, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой
Электренай, Литва
УКАЗАННАЯ РЕКРЕАЦИОННАЯ СТРАНА ПОСЛЕДНЕГО РАЗДЕЛА A GAL ECJER С ЛЕСОМ, LDC LIBER С ECJER!! …
€15,900
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Capital
Языки общения: English
+37060499665 artur.bogdevic@capitalrealty.com
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с Geodesic measurements в Streipunai, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с Geodesic measurements
Streipunai, Литва
УПРАВЛЕНИЕ СЕЛДИНГОМ ДОМОМ ДВАРО Г. 59, ВИЛЬКАБАЛЬ К., ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ НЕДЕЛЯ. Мечтаете создат…
€40,000
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Capital
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+37065444445 marija.damaseviciute@capital.lt
Земельные участки с асфальтированной дорогой в Электренай, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой
Электренай, Литва
9,6 га сельскохозяйственный участок для продажи в Эйтулии, Electroven само. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦ…
€28,800
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Capital
Языки общения: English
+37068741112 arturas.zalkauskas@capital.lt
Земельные участки в Kakliniskes, Литва
Земельные участки
Kakliniskes, Литва
1,6 га участок с берегом озера на продажу Elektrėnai sav. Для стреверов к. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ…
€16,000
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Capital
Языки общения: English
+37068373449 simonas.slukinas@capital.lt
Земельные участки в Электренай, Литва
Земельные участки
Электренай, Литва
ИНДИКАТ ДЛЯ ТРАКОВ, ИЗОБРАЖЕНИЯ И РАМИО НА МЕСТЕ В течение многих лет культивируемая и ухо…
€150,000
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Capital
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+37064712580 agne.masloviene@capital.lt
Земельные участки в Abromiskes, Литва
Земельные участки
Abromiskes, Литва
ПОЗДРАВЛЯЙТЕ РАЗДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ДОМОЙ ЭЛЕКТРИЦИПОМ. Рядом с участком - все городские коммуник…
€28,000
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Capital
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+37061131273 zinaida.einoriene@capitalrealty.com
Земельные участки в Kakliniskes, Литва
Земельные участки
Kakliniskes, Литва
2,09 га сельскохозяйственного участка для продажи в Пиренеях, в деревне Белез. ОБЩАЯ ИНФОР…
€16,000
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Capital
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+37061817321 ricardas.nosevicius@capitalrealty.com
Земельные участки в Geibonys, Литва
Земельные участки
Geibonys, Литва
€31,200
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Capital
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+37060566123 robert.safranovic@capitalrealty.com
Земельные участки с асфальтированной дорогой в Kakliniskes, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой
Kakliniskes, Литва
€9,900
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Capital
Языки общения: English
868678264 lilija.balaisiene@capitalrealty.com
Земельные участки с асфальтированной дорогой в Kakliniskes, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой
Kakliniskes, Литва
968.49 КОММЕРЧЕСКИЙ ПОСЛЕДНИЙ РАЗДЕЛ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НЕДЕЛИ, ТАРП ГРИГИК И БОГ …
€690,000
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Capital
Языки общения: English
868678264 lilija.balaisiene@capitalrealty.com
Земельные участки с подведенным электричеством, с Geodesic measurements в Kakliniskes, Литва
Земельные участки с подведенным электричеством, с Geodesic measurements
Kakliniskes, Литва
ПОТОК УСТАНОВКИ 153 СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПОСЛЕДНИЙ В СТРАТЕГИЧЕСКОМ ХОРОШЕМ МЕСТЕ В ХОРОШЕМ …
€29,000
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Capital
Языки общения: English
868678264 lilija.balaisiene@capitalrealty.com
Realting.com
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