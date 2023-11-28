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Литва
Земельные участки
Elektrenu seniunija
Земельные участки в Elektrenu seniunija, Литва
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12 объектов найдено
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Земельные участки
Электренай, Литва
ИСКЛЮЧЕНО СОДИ ВСЕ СТРАНОВЫЕ ТРАКИ Продается усадьба на живописном участке площадью 3,32 га…
€230,000
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Capital
Языки общения: English
+37068586389
vaida.verseckiene@capitalrealty.com
Земельные участки с асфальтированной дорогой
Электренай, Литва
УКАЗАННАЯ РЕКРЕАЦИОННАЯ СТРАНА ПОСЛЕДНЕГО РАЗДЕЛА A GAL ECJER С ЛЕСОМ, LDC LIBER С ECJER!! …
€15,900
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Агентство
Capital
Языки общения: English
+37060499665
artur.bogdevic@capitalrealty.com
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с Geodesic measurements
Streipunai, Литва
УПРАВЛЕНИЕ СЕЛДИНГОМ ДОМОМ ДВАРО Г. 59, ВИЛЬКАБАЛЬ К., ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ НЕДЕЛЯ. Мечтаете создат…
€40,000
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Агентство
Capital
Языки общения: English
+37065444445
marija.damaseviciute@capital.lt
Земельные участки с асфальтированной дорогой
Электренай, Литва
9,6 га сельскохозяйственный участок для продажи в Эйтулии, Electroven само. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦ…
€28,800
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Агентство
Capital
Языки общения: English
+37068741112
arturas.zalkauskas@capital.lt
Земельные участки
Kakliniskes, Литва
1,6 га участок с берегом озера на продажу Elektrėnai sav. Для стреверов к. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ…
€16,000
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Агентство
Capital
Языки общения: English
+37068373449
simonas.slukinas@capital.lt
Земельные участки
Электренай, Литва
ИНДИКАТ ДЛЯ ТРАКОВ, ИЗОБРАЖЕНИЯ И РАМИО НА МЕСТЕ В течение многих лет культивируемая и ухо…
€150,000
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Агентство
Capital
Языки общения: English
+37064712580
agne.masloviene@capital.lt
Земельные участки
Abromiskes, Литва
ПОЗДРАВЛЯЙТЕ РАЗДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ДОМОЙ ЭЛЕКТРИЦИПОМ. Рядом с участком - все городские коммуник…
€28,000
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Агентство
Capital
Языки общения: English
+37061131273
zinaida.einoriene@capitalrealty.com
Земельные участки
Kakliniskes, Литва
2,09 га сельскохозяйственного участка для продажи в Пиренеях, в деревне Белез. ОБЩАЯ ИНФОР…
€16,000
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Агентство
Capital
Языки общения: English
+37061817321
ricardas.nosevicius@capitalrealty.com
Земельные участки
Geibonys, Литва
€31,200
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Агентство
Capital
Языки общения: English
+37060566123
robert.safranovic@capitalrealty.com
Земельные участки с асфальтированной дорогой
Kakliniskes, Литва
€9,900
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Агентство
Capital
Языки общения: English
868678264
lilija.balaisiene@capitalrealty.com
Земельные участки с асфальтированной дорогой
Kakliniskes, Литва
968.49 КОММЕРЧЕСКИЙ ПОСЛЕДНИЙ РАЗДЕЛ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НЕДЕЛИ, ТАРП ГРИГИК И БОГ …
€690,000
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Агентство
Capital
Языки общения: English
868678264
lilija.balaisiene@capitalrealty.com
Земельные участки с подведенным электричеством, с Geodesic measurements
Kakliniskes, Литва
ПОТОК УСТАНОВКИ 153 СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПОСЛЕДНИЙ В СТРАТЕГИЧЕСКОМ ХОРОШЕМ МЕСТЕ В ХОРОШЕМ …
€29,000
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Capital
Языки общения: English
868678264
lilija.balaisiene@capitalrealty.com
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