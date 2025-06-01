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Коммерческая недвижимость в Elektrenu seniunija, Литва

Электренай
6
6 объектов найдено
Коммерческое помещение 87 м² в Электренай, Литва
Коммерческое помещение 87 м²
Электренай, Литва
Площадь 87 м²
Этаж 1
ЖЕЛАЯ ПОМЕЩАТЬ КОММЕРЧЕСКИЕ АЛЛОВАНКИ В ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ МИСТОЦЕНТР 102,38 кв/м с отдельным вх…
$262,129
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Коммерческое помещение 69 м² в Электренай, Литва
Коммерческое помещение 69 м²
Электренай, Литва
Площадь 69 м²
Этаж 1
ЖЕЛАЯ ПОМЕЩАТЬ КОММЕРЧЕСКИЕ АЛЛОВАНКИ В ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ МИСТОЦЕНТР Комнаты с отдельным входом…
$211,492
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Коммерческое помещение 63 м² в Электренай, Литва
Коммерческое помещение 63 м²
Электренай, Литва
Площадь 63 м²
Этаж 1
ЖЕЛАЯ ПОМЕЩАТЬ КОММЕРЧЕСКИЕ АЛЛОВАНКИ В ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ МИСТОЦЕНТР с отдельным входом. _____…
$193,747
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Коммерческое помещение 52 м² в Электренай, Литва
Коммерческое помещение 52 м²
Электренай, Литва
Площадь 52 м²
Этаж 1
ЖЕЛАЯ ПОМЕЩАТЬ КОММЕРЧЕСКИЕ АЛЛОВАНКИ В ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ МИСТОЦЕНТР Комнаты с отдельным входом…
$165,654
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Коммерческое помещение 102 м² в Электренай, Литва
Коммерческое помещение 102 м²
Электренай, Литва
Площадь 102 м²
Этаж 1/2
ЖЕЛАЯ ПОМЕЩАТЬ КОММЕРЧЕСКИЕ АЛЛОВАНКИ В ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ МИСТОЦЕНТР 102,38 кв/м с отдельным вх…
$247,160
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Коммерческое помещение 52 м² в Электренай, Литва
Коммерческое помещение 52 м²
Электренай, Литва
Площадь 52 м²
Этаж 1
==================== "Kranto apartamentai" - newly built apartments and commercial premises…
$165,654
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