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Дома в Eisiskiu seniunija, Литва

1 объект найдено
Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating в Эйшишкес, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating
Эйшишкес, Литва
Площадь 48 м²
Количество этажей 1
48.34 КВ.М ЖИЛОЙ ДОМ С 5.56 ARS СКЛИПУ, ПОЛНЫЙ Г. 39, КОЛЛЕКЦИОНЕРЫ. НИ ОДИН ДОМ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ…
€55,500
в месяц
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Агентство
Capital
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Параметры недвижимости в Eisiskiu seniunija, Литва

с бассейном
недорогая
элитная
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