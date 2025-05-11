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Жильё в Dusetai eldership, Литва

1 объект найдено
Дом в Didziadvaris, Литва
Дом
Didziadvaris, Литва
Площадь 277 м²
Количество этажей 2
На берегу озера Сартай, недалеко от города Дюсетас, продается каменный жилой дом. Большой у…
$135,006
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Capital
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Параметры недвижимости в Dusetai eldership, Литва

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