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Земельные участки в Dukstu seniunija, Литва

9 объектов найдено
Земельные участки в Karmazinai, Литва
Земельные участки
Karmazinai, Литва
Эксклюзивный участок 2,00 га сельскохозяйственных земель для продажи в деревне Айрения I, Да…
€69,500
в месяц
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Земельные участки в Karmazinai, Литва
Земельные участки
Karmazinai, Литва
Масло 1 г. 17, Антакаллин, Даш старый, Вильнюс р. себя. продается рядом с лесным участком 6.…
€9,000
в месяц
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Земельные участки в Karmazinai, Литва
Земельные участки
Karmazinai, Литва
€14,000
в месяц
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Земельные участки с асфальтированной дорогой в Europa, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой
Europa, Литва
В Вильнюсском районе в европейской деревне продается участок площадью 36-го века площадью 36…
€35,000
в месяц
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Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством в Дукштос, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Дукштос, Литва
В живописном месте рядом с когнитивной тропой Кармазина продается участок площадью 21,34 акр…
€44,000
в месяц
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Земельные участки с подведенным электричеством в Karmazinai, Литва
Земельные участки с подведенным электричеством
Karmazinai, Литва
В живописном месте рядом с когнитивной тропой Кармазин продается сельскохозяйственный участо…
€44,500
в месяц
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Земельные участки с асфальтированной дорогой в Airenai I, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой
Airenai I, Литва
€28,000
в месяц
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Земельные участки с асфальтированной дорогой в Babrukiskes, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой
Babrukiskes, Литва
€8,000
в месяц
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Земельные участки в Дукштос, Литва
Земельные участки
Дукштос, Литва
ПОЗЖЕ ДОМА ЮГИ СТРАНА РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЧАСТИ ЯГОД! ЦЕНА НА АРА 1500EUR NATTA, GRYN OR И ЛЕСНЫЕ…
€26,000
в месяц
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