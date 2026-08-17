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Дома в Dukstu seniunija, Литва

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8 объектов найдено
Дом в Tintiniskes, Литва
Дом
Tintiniskes, Литва
Площадь 158 м²
Количество этажей 1
Продажа современного дома в основе природы!!! Дом Valley Street 21 - это сочетание современ…
$405,756
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Дом в Tintiniskes, Литва
Дом
Tintiniskes, Литва
Площадь 165 м²
Количество этажей 1
Продажа современного дома в основе природы!!! Дом Valley Street 19 - это эксклюзивное совре…
$405,756
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Дом в Tintiniskes, Литва
Дом
Tintiniskes, Литва
Площадь 165 м²
Количество этажей 1
Продажа современного дома в основе природы!!! Дом Valley Street 19 - это эксклюзивное совре…
$405,756
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Дом в Tintiniskes, Литва
Дом
Tintiniskes, Литва
Площадь 165 м²
Количество этажей 1
Продажа современного дома в основе природы!!! Дом Valley Street 21 - это сочетание современ…
$483,505
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Дом в Brinkiskes, Литва
Дом
Brinkiskes, Литва
Площадь 283 м²
Количество этажей 2
КАЧЕСТВЕННЫЙ ВРЕМЯ 1 КАПИТАЛЬНЫЙ УНИКАЛУС / ЕРДВУС 283 кв.м. НАМ ВИЛЬНИУС ПУТ С СТРОИТЕЛЬСТВ…
$904,359
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Дом в Tintiniskes, Литва
Дом
Tintiniskes, Литва
Площадь 165 м²
Количество этажей 1
Продажа современного дома в основе природы!!! Дом Valley Street 19 - это эксклюзивное совре…
$481,467
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Дом в Verksionys, Литва
Дом
Verksionys, Литва
Площадь 155 м²
Количество этажей 2
Домохозяйство, возвращающееся во внешнее пространство дома и в домохозяйство Намопринципы: …
$457,925
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Дом в Brinkiskes, Литва
Дом
Brinkiskes, Литва
Площадь 233 м²
Количество этажей 2
ЭЛВУУС, СВЕТНЫЙ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ДОМ В НАТУРЕ Общая площадь дома составляет 233,09 кв.м., на п…
$267,299
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Параметры недвижимости в Dukstu seniunija, Литва

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