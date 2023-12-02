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Дома в Dukstu seniunija, Литва

1 объект найдено
Дом в Brinkiskes, Литва
Дом
Brinkiskes, Литва
Площадь 166 м²
Количество этажей 2
ПРОДАЕТСЯ СОВРЕМЕННЫЙ И КАЧЕСТВЕННО УСТАНОВЛЕННЫЙ ЖИВОТНЫЙ ДОМ В ОБОРОТЕ R . Идеальное …
€279,000
в месяц
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Агентство
Capital
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Параметры недвижимости в Dukstu seniunija, Литва

с бассейном
недорогая
элитная
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