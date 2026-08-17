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Коммерческая недвижимость в Dukstu seniunija, Литва

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1 объект найдено
Коммерческое помещение 297 м² в Europa, Литва
Коммерческое помещение 297 м²
Europa, Литва
Площадь 297 м²
Этаж 1
Здание с земельным участком 297 кв. м продается в Вильнюсском районе, европейской деревне. …
$34,779
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