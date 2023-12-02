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Коммерческая недвижимость в Dukstu seniunija, Литва

2 объекта найдено
Коммерческая в Geisiskes, Литва
Коммерческая
Geisiskes, Литва
Площадь 1 062 м²
Этаж 1
В Вильнюсском районе 1062 кв. М. фундамент бывшей теленка. ОПИСАНИЕ ПАТАЛПОВ: • Общая площа…
€6,000
в месяц
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Capital
Языки общения: English
Коммерческая в Europa, Литва
Коммерческая
Europa, Литва
Площадь 297 м²
Этаж 1
В Вильнюсском районе европейская деревня продается для производства и хранения, 297 кв. М. М…
€35,000
в месяц
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Realting.com
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