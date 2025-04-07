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Дома в Дукштское староство, Литва

3 объекта найдено
Дом в Pazemiskis, Литва
Дом
Pazemiskis, Литва
Площадь 121 м²
Количество этажей 1
В Игналинском районе, поселке Канюку, продается усадьба площадью 120,74 кв.м. Под домом есть…
$21,953
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Дом в Pazemiskis, Литва
Дом
Pazemiskis, Литва
Площадь 183 м²
Количество этажей 2
В ОКРУЖЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПАРКА ГРАЖУТЕ НА БЕРЕГУ ОЗЕРА ДУКШТАС ПРОДАЕТСЯ УСАДЬБА С УЧАСТКОМ…
$319,000
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Дом в Дукштас, Литва
Дом
Дукштас, Литва
Площадь 134 м²
Количество этажей 2
Каменный жилой дом площадью 134 кв.м. в городе Дукшто, в Игналинском районе. Площадь участка…
$45,332
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