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Квартиры в Дукштское староство, Литва

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2 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Pazemiskis, Литва
Квартира 2 комнаты
Pazemiskis, Литва
Число комнат 2
Площадь 39 м²
Этаж 1/2
Отличная возможность для тех, кто ищет второе место! В красивом районе озера Дукшто, недалек…
$18,009
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Квартира 2 комнаты в Pazemiskis, Литва
Квартира 2 комнаты
Pazemiskis, Литва
Число комнат 2
Площадь 39 м²
Этаж 1/2
Great opportunity for those looking for a second bust! In the wonderful region of Dukstas La…
$18,168
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