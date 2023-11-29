Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Литва
  3. Земельные участки
  4. Dubingiu seniunija

Земельные участки в Dubingiu seniunija, Литва

2 объекта найдено
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством в Laumikoniai, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Laumikoniai, Литва
Сельскохозяйственный участок площадью 9,10 га, из которого продается 75100 га лесных угодий …
€80,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Земельные участки с подведенным электричеством в Skorenikai, Литва
Земельные участки с подведенным электричеством
Skorenikai, Литва
€28,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Realting.com
Перейти