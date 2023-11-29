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Жильё в Dubingiu seniunija, Литва

дома
3
3 объекта найдено
Дом с With furniture, с Furnace heating, с With bathhouse в Marozauka, Литва
Дом с With furniture, с Furnace heating, с With bathhouse
Marozauka, Литва
Площадь 51 м²
Количество этажей 2
В ЕСТЕСТВЕННОЙ АПСУПТИИ ПЕРСПЕКТИВНАЯ СОДИЯ С БОЛЬШОЙ 5,58 ГА ДУПЛИН R. САВ., КРЕАТИВ К. Ти…
€55,000
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Capital
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Дом с асфальтированной дорогой, с With furniture, с Furnace heating в Laumikoniai, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с With furniture, с Furnace heating
Laumikoniai, Литва
Площадь 98 м²
Количество этажей 1
Продается усадьба в Дубае, жилой дом площадью 97,94 кв.м с фермерскими зданиями и участком п…
€50,000
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Capital
Языки общения: English
Дом с газовым отоплением в Smailiai, Литва
Дом с газовым отоплением
Smailiai, Литва
Площадь 80 м²
Количество этажей 1
Мы предлагаем проект дома. Дом современный, удобный, оптимальная зона, удобная прачечная с п…
€95,000
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Агентство
Capital
Языки общения: English

Параметры недвижимости в Dubingiu seniunija, Литва

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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