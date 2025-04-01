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Коммерческая недвижимость в Довилайское староство, Литва

2 объекта найдено
Коммерческое помещение 158 м² в Ketvergiai, Литва
Коммерческое помещение 158 м²
Ketvergiai, Литва
Площадь 158 м²
Этаж 1
Продается уникальный объект - одноэтажный дом площадью 158,46 кв.м. м., состоящего из двух ч…
$88,538
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Коммерческое помещение 1 217 м² в Dovilai, Литва
Коммерческое помещение 1 217 м²
Dovilai, Литва
Площадь 1 217 м²
Этаж 1
For sale water entertainment and Laisiekis Center “Gargždai Entertainment” (1217.33 square m…
$599,833
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