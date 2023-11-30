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Коммерческая недвижимость в Dotnuvos seniunija, Литва

2 объекта найдено
Коммерческая в Urneziai, Литва
Коммерческая
Urneziai, Литва
Площадь 272 м²
Этаж 2
€20,000
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Capital
Языки общения: English
Коммерческая в Padotnuvys, Литва
Коммерческая
Padotnuvys, Литва
Площадь 15 700 м²
Живые компы ливалии и 7,97 га земли для DOTNUVOS. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: • Местоположение: Cot r…
€249,000
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Realting.com
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