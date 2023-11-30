Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Литва
  3. Земельные участки
  4. Domeikavos seniunija

Земельные участки в Domeikavos seniunija, Литва

6 объектов найдено
Земельные участки с Geodesic measurements в Varluva, Литва
Земельные участки с Geodesic measurements
Varluva, Литва
€17,500
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Земельные участки в Varluva, Литва
Земельные участки
Varluva, Литва
ПРОДАТЬ ВАШУ ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ДЛЯ ДОМА ВСЕ СОВЕТ – В ВАРЛУВОЙ! -----------------------------…
€11,999
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством в Radikiai, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Radikiai, Литва
Каунас в любимом и быстрорастущем Radiociai k. участок земли с деревянным домом продается. Э…
€49,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Земельные участки с асфальтированной дорогой в Varluva, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой
Varluva, Литва
ПОЗЖЕ ЮЖНАЯ СТРАНА КАУНО, ВАРЛУВОС К.! ------------------------------------------------ ПР…
€40,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством в Romaskiai, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Romaskiai, Литва
30а ВЫПУЩЕН. СКЛИП В ДОМАЙН СЕНГАЛ, ВАРЛУВОС КУРМ. SKLYP, ДЛЯ ПОЯСНИТЕЛЬНЫХ ОЗУ, ИЗ ГОРОДСКО…
€45,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Земельные участки в Stavisciai, Литва
Земельные участки
Stavisciai, Литва
Игры на продажу возле пруда в Смилте. я ПРЕИМУЩЕСТВО: - DPLYPE НЕ ЮРИДИЧЕСКИЙ; - ДЕТАЛИ ПЛА…
€11,900
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Realting.com
Перейти