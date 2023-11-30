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Дома в Domeikavos seniunija, Литва

3 объекта найдено
Дом с балконом, с гаражом, с Domestic equipment в Stavisciai, Литва
Дом с балконом, с гаражом, с Domestic equipment
Stavisciai, Литва
Площадь 196 м²
Количество этажей 2
ПРОДАНО СОВРЕМЕННО И ПОЛНО ВКЛЮЧЕНО ДОМА В ШРЕЮ СОВЕТА, В МАЛЕНЬКОМ = = = = = = = = = = …
€275,000
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Capital
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Дом с гаражом, с газовым отоплением в Kumpiai, Литва
Дом с гаражом, с газовым отоплением
Kumpiai, Литва
Площадь 419 м²
Количество этажей 2
Дом со спа-центром и бассейном продается в престижном районе Витен в Каунасе. Это большая ра…
€399,999
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Агентство
Capital
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Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой в Kumpiai, Литва
Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой
Kumpiai, Литва
Площадь 446 м²
Количество этажей 2
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ И ПРОБНЫЙ ДЛЯ ПОЯСНИТЕЛЬНОСТИ - ЭТО ДОМ ВНИМАНИЯ - В ВЕТЕР. НЕ ИМЕЙТЕ СЕНТРО …
€399,999
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Агентство
Capital
Языки общения: English

Параметры недвижимости в Domeikavos seniunija, Литва

с бассейном
недорогая
элитная
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