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Квартиры в Domeikavos seniunija, Литва

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2 объекта найдено
Квартира 2 комнаты с парковкой, с балконом, с интернетом в Kumpiai, Литва
Квартира 2 комнаты с парковкой, с балконом, с интернетом
Kumpiai, Литва
Комнаты 2
Площадь 42 м²
Этаж 2/5
Лес, догоняющие тропы, чистое качество воздуха жизни начинаются с вашего дома. Мы можем пред…
€106,200
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Capital
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Квартира 4 комнаты с парковкой, с балконом, с центральным отоплением в Kumpiai, Литва
Квартира 4 комнаты с парковкой, с балконом, с центральным отоплением
Kumpiai, Литва
Комнаты 4
Площадь 83 м²
Этаж 6/9
Четырехкомнатная квартира в Silences Преимущества: • Промежуточный пол • непрозрачные номе…
€109,999
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Агентство
Capital
Языки общения: English

Параметры недвижимости в Domeikavos seniunija, Литва

с видом на море
недорогая
элитная
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