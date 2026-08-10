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Жилье в Domeikavos seniunija, Литва

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дома
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11 объектов найдено
Дом в Smiltynai I, Литва
Дом
Smiltynai I, Литва
Площадь 97 м²
Количество этажей 1
Продажа пространства, класса + +, подсобного жилья и государственного жилья, практики частны…
$228,432
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Дом в Каунас, Литва
Дом
Каунас, Литва
Площадь 140 м²
Количество этажей 2
Продажа современных, независимых домов в вине. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =…
$441,446
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Дом в Varluva, Литва
Дом
Varluva, Литва
Площадь 130 м²
Количество этажей 1
** 3 дома из 10 ** Новый микрорайон из 10 индивидуальных домов развивается в эксклюзивном м…
$282,189
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LDV InvestLDV Invest
Дом в Varluva, Литва
Дом
Varluva, Литва
Площадь 149 м²
Количество этажей 2
Продажа вестерн-хозяев - ваш дом-хозяин, свет и полный набор двухкормовых кормов на дороге в…
$425,993
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Квартира 4 комнаты в Каунас, Литва
Квартира 4 комнаты
Каунас, Литва
Число комнат 4
Площадь 87 м²
Этаж 2/3
Пространство будет срезано 4 капсулы с пойманной, но РЕЗИДЕННОЙ ЛОКАЛЬНОЙ И ОТДЕЛЕННОЙ СВОЕЙ…
$151,786
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Дом в Radikiai, Литва
Дом
Radikiai, Литва
Площадь 90 м²
Количество этажей 1
Продано в садах природы Ищете тихое место для отдыха или проживания рядом с лесом? Этот кам…
$145,715
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Дом в Smiltynai I, Литва
Дом
Smiltynai I, Литва
Площадь 133 м²
Количество этажей 2
Продажа второго дома с умной спиной и беззаботным шагом к шагу! ДОЛЖНА БЫТЬ АКТУАЛЬНОЙ НАТУР…
$381,997
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Дом в Smiltynai I, Литва
Дом
Smiltynai I, Литва
Площадь 97 м²
Количество этажей 1
Продажа пространства, класса + +, подсобного жилья и государственного жилья, практики частны…
$228,432
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Дом в Domeikava, Литва
Дом
Domeikava, Литва
Площадь 204 м²
Количество этажей 2
Свежие мольбы о продаже в куполе с южной и южной кожей В поисках качественного, уютного и э…
$498,259
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Дом в Каунас, Литва
Дом
Каунас, Литва
Площадь 101 м²
Количество этажей 2
Современный, элегантный блок из 14 сублокализованных домов, идеально подходит для семей и ча…
$302,002
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Дом в Каунас, Литва
Дом
Каунас, Литва
Площадь 80 м²
Количество этажей 1
Будете ли вы наслаждаться домом и резиденцией? Это имя-неделя, как только. Это NAM с уникаль…
$284,922
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Параметры недвижимости в Domeikavos seniunija, Литва

с гаражом
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