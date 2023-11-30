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Жильё в Domeikavos seniunija, Литва

дома
3
5 объектов найдено
Дом с балконом, с гаражом, с Domestic equipment в Stavisciai, Литва
Дом с балконом, с гаражом, с Domestic equipment
Stavisciai, Литва
Площадь 196 м²
Количество этажей 2
ПРОДАНО СОВРЕМЕННО И ПОЛНО ВКЛЮЧЕНО ДОМА В ШРЕЮ СОВЕТА, В МАЛЕНЬКОМ = = = = = = = = = = …
€275,000
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Дом с гаражом, с газовым отоплением в Kumpiai, Литва
Дом с гаражом, с газовым отоплением
Kumpiai, Литва
Площадь 419 м²
Количество этажей 2
Дом со спа-центром и бассейном продается в престижном районе Витен в Каунасе. Это большая ра…
€399,999
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Квартира 2 комнаты с парковкой, с балконом, с интернетом в Kumpiai, Литва
Квартира 2 комнаты с парковкой, с балконом, с интернетом
Kumpiai, Литва
Комнаты 2
Площадь 42 м²
Этаж 2/5
Лес, догоняющие тропы, чистое качество воздуха жизни начинаются с вашего дома. Мы можем пред…
€106,200
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Capital
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Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой в Kumpiai, Литва
Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой
Kumpiai, Литва
Площадь 446 м²
Количество этажей 2
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ И ПРОБНЫЙ ДЛЯ ПОЯСНИТЕЛЬНОСТИ - ЭТО ДОМ ВНИМАНИЯ - В ВЕТЕР. НЕ ИМЕЙТЕ СЕНТРО …
€399,999
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Квартира 4 комнаты с парковкой, с балконом, с центральным отоплением в Kumpiai, Литва
Квартира 4 комнаты с парковкой, с балконом, с центральным отоплением
Kumpiai, Литва
Комнаты 4
Площадь 83 м²
Этаж 6/9
Четырехкомнатная квартира в Silences Преимущества: • Промежуточный пол • непрозрачные номе…
€109,999
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Capital
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Параметры недвижимости в Domeikavos seniunija, Литва

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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