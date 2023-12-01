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Земельные участки в Dieveniskiu seniunija, Литва

1 объект найдено
Земельные участки в Vaisutkiemis, Литва
Земельные участки
Vaisutkiemis, Литва
42 ARO SKLYPAS + 71.02 KV.M ЖИЛОЙ ДОМ С 2 ОБЩИМ ЗДАНИЕМ И, ЗЕЛЕНЫЙ G. 24, ПУРВЕНУ Р. НЕ-ИННА…
€27,000
в месяц
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Capital
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