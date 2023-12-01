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Жильё в Deltuvos seniunija, Литва

2 объекта найдено
Дом с Furnace heating в Bardiskeliai, Литва
Дом с Furnace heating
Bardiskeliai, Литва
Площадь 76 м²
Количество этажей 1
Кирпичный дом с просторным даже 20-го века продается в историческом городе Сиесик, в районе …
€19,000
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Capital
Языки общения: English
Квартира 3 комнаты с центральным отоплением, с Construction Brick в Kreiviai, Литва
Квартира 3 комнаты с центральным отоплением, с Construction Brick
Kreiviai, Литва
Комнаты 3
Площадь 49 м²
Этаж 2/3
В самом сердце старого города Укмерге, Vytauto g. 4 дома на втором этаже 3-комнатная квартир…
€47,000
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Агентство
Capital
Языки общения: English

Параметры недвижимости в Deltuvos seniunija, Литва

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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