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Жилье в Deltuvos seniunija, Литва

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2 объекта найдено
Дом в Sarapai, Литва
Дом
Sarapai, Литва
Площадь 50 м²
Количество этажей 1
Уютный садовый дом возле пруда для продажи. Вы ищете место, чтобы отдохнуть на природе или у…
$70,129
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Дом в Дялтува, Литва
Дом
Дялтува, Литва
Площадь 93 м²
Количество этажей 1
Продажа возле реки Армона 92,52 кв.м. площадь, 1 этаж дом Armonos g., Deltuvos mstl., Ukmerg…
$38,571
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Realting.com
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Параметры недвижимости в Deltuvos seniunija, Литва

Недорогая
Элитная
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