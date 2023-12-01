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Земельные участки в Deguciu seniunija, Литва

2 объекта найдено
Земельные участки в Steponiskes, Литва
Земельные участки
Steponiskes, Литва
Савициноз, Кислород, Зарасян р. sav. участок площадью 10,25 га продается. СКЛИПАС: - Адрес …
€80,000
в месяц
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Capital
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Земельные участки в Baltriskes, Литва
Земельные участки
Baltriskes, Литва
Степониш, Кислород Сен., Зарас р. sav. продаются эксклюзивные участки с берегами озера Кабо-…
€120,000
в месяц
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Realting.com
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