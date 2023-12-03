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Дома в Debeikiu seniunija, Литва

1 объект найдено
Дом с асфальтированной дорогой, с With furniture, с Furnace heating в Varkujai, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с With furniture, с Furnace heating
Varkujai, Литва
Площадь 132 м²
Количество этажей 2
Большой палец. Хороший стенд площадью 131 кв.м. продается в деревне Варку. усадьба с подлинн…
€27,000
в месяц
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Агентство
Capital
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Параметры недвижимости в Debeikiu seniunija, Литва

с бассейном
недорогая
элитная
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