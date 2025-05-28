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Дома с гаражом в Dauparu Kvietiniu seniunija, Литва

1 объект найдено
Дом в Alksniai, Литва
Дом
Alksniai, Литва
Площадь 281 м²
Количество этажей 1
A spacious house for sale in Klaipėda district.  -------------------------------------------…
$262,129
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Агентство
Capital
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Параметры недвижимости в Dauparu Kvietiniu seniunija, Литва

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