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Дома в Dauparu-Kvietiniu seniunija, Литва

1 объект найдено
Дом с гаражом в Jonusai, Литва
Дом с гаражом
Jonusai, Литва
Площадь 165 м²
Количество этажей 2
Рядом с Клайпедой, в поселении Йонуш, ВЫБРАН ПУТИК ДОМ, 165,33 кв.м _______________________…
€275,000
в месяц
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Агентство
Capital
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Параметры недвижимости в Dauparu-Kvietiniu seniunija, Литва

с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
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