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Коммерческая недвижимость в Daujenu seniunija, Литва

1 объект найдено
Коммерческое помещение 264 м² в Girsudai, Литва
Коммерческое помещение 264 м²
Girsudai, Литва
Площадь 264 м²
Этаж 1
Продажи коммерческих услуг G. 12, GRAND K., PASSIVE RAJ. Эти ПОСТАЛЬНЫЕ ДЛЯ ДИФЕРЕНТНЫХ ДЕЙС…
$41,029
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