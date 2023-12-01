Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Литва
  3. Жилая
  4. Daugu seniunija
  5. Дома

Дома в Daugu seniunija, Литва

1 объект найдено
Дом с асфальтированной дорогой в Daugai, Литва
Дом с асфальтированной дорогой
Daugai, Литва
Площадь 160 м²
Количество этажей 2
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЦЕЛЬ АНТ ВЫСОКОГО ЭКДЖЕРА КРАНТО Это место для вас, если вы мечтаете реализов…
€285,000
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English

Параметры недвижимости в Daugu seniunija, Литва

с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти