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Дома в Daugu seniunija, Литва

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2 объекта найдено
Дом в Kancenai, Литва
Дом
Kancenai, Литва
Площадь 139 м²
Количество этажей 1
Дом на продажу в Канченае, Алитаус р. - сочетание мира и комфорта Просторный, 192,26 кв. м ж…
$129,258
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Дом в Даугай, Литва
Дом
Даугай, Литва
Площадь 65 м²
Количество этажей 2
УНИКАЛЬНЫЕ ПОСОБСТВЕННОСТИ - АЛИТАУС Р. САВ, САВС МИЗЕЛЬ, СЕНТ АУТАТИЧЕСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ДОМ …
$87,393
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Realting.com
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Параметры недвижимости в Daugu seniunija, Литва

Недорогая
Элитная
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