Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Литва
  3. Коммерческая
  4. Daugu seniunija

Коммерческая недвижимость в Daugu seniunija, Литва

1 объект найдено
Коммерческая с мебелью, с интернетом, с сигнализацией в Rimenai, Литва
Коммерческая с мебелью, с интернетом, с сигнализацией
Rimenai, Литва
Площадь 254 м²
Продается двухэтажное здание с действующим магазином. Здание находится недалеко от деревни М…
€26,000
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Realting.com
Перейти